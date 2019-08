Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscand blocarea porturilor si o frontiera dura in Irlanda, se mentioneaza in documente oficiale publicate de Sunday Times. Ziarul scrie că prognoza întocmită…

- Abrogarea Actului din 1972 va intra in vigoare pe data de 31 octombrie Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a cerut sambata conducerii Uniunii Europene sa accepte o renegociere a acordului privind Brexitul, deoarece "realitatile politice s-au schimbat" dupa alegerile din luna mai care au modificat configuratia Parlamentului european, informeaza duminica AFP.…

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…