Brexit, nouă amânare. Propunerea liderilor europeni Aceasta oferta, asupra careia Cei 27 au cazut de acord dupa mai multe ore de negocieri dificile, trebuie sa fie acceptata de premierul britanic, Theresa May, care dorea o amanare doar pana la 30 iunie. Data de 31 octombrie se afla chiar inainte de intrarea in functie, in noiembrie, a noii Comisii Europene. Punctul de etapa din iunie ar interveni in cursul summitului european deja programat la 20 si 21 iunie, a afirmat o sursa europeana, relateaza AFP.



O sursa franceza a salutat acest "consens" care permite ca "institutiile europene sa poata avansa si ca Brexitul sa aiba cel mai redus

