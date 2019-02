Brexit: Noi negocieri la Bruxelles. Variante de compromis pentru Theresa May

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a carui…

- Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeana sa intensifice pregatirile pentru o posibila iesire a Marii Britanii din UE fara un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtator de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, relateaza Reuters.…

- Premierul Theresa May va prezenta Parlamentului pe 29 ianuarie Planul B al Acordului Brexit. Camera Comunelor urmand sa voteze in acea zi noul proiect al liderului de pe Downing Street 10. Parlamentul britanic va dezbate si vota pe data de 29 ianuarie planul B al acordului Brexit care va fi prezentat…

- Liderii Uniunii Europene au atras atentia marti seara asupra riscului unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din blocul comunitar dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa. 'Riscul unui Brexit…

- Liderii Uniunii Europene au promis intr-o scrisoare transmisa Marii Britanii si publicata luni ca solutia de rezerva privind Irlanda de Nord, care ar implica ramanerea Regatului Unit in uniunea vamala a blocului european, este una temporara, insa au refuzat sa aduca modificari acordului privind Brexitul,…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

