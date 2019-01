Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Brexit este ”un vis urat din care Marea Britanie s-a trezit” si ca Romania are sansa sa fie tara in a carei presedintie UE s-a consolidat, in loc sa fie tara in mandatul careia Uniunea Europeana s-a micsorat.

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…

- Teodor Melescanu a declarat, pentru BBC, ca Boris Johnson l-a asigurat ca nu vor fi probleme cu romanii din UK. Acesta a precizat ca fostul ministru pentru Brexit i-a spus ca plecarea asistentelor si medicilor romani din UK ar fi „o lovitura teribila” pentru sistemul de asigurare medical. „Este una…

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a cerut, marti, autoritatilor de la Bucuresti sa se implice mai mult in negocierile privind iesirea Marii Britanii din UE, care ”au ajuns intr-o situatie dificila din cauza complexitatii vietii politice britanice”.

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, miercuri, referitor la acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ca acesta prevede ca romanii care traiesc in Marea Britanie vor continua sa aiba aceleași drepturi."Acest acord facut de Uniunea Europeana privind…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Va mulțumesc pentru invitație și va felicit, pe aceasta cale, pentru intreaga activitate pe care o desfașurați pentru consolidarea democrației in Uniunea Europeana, prin contribuția la rezolvarea sau ameliorarea problemelor lucratorilor europeni.…

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…

- Potrivit lui Dragnea informațiile oferite de Eurobarometru arata o situație de fapt in Europa, și anume ca tot mai multe partide extremiste caștiga votanți pe continent. Citește aici: EUROBAROMETRU - Cum arata situația in Europa inainte de Brexit și de alegerile europarlamentare „Este…