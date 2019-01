Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea retragerii."Am…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Romania trebuie sa inteleaga responsabilitatea pe care o are in acest moment, sa fie mai prezenta si sa poarte discutii directe cu partenerii britanici si cu liderii europeni, in contextul negocierilor privind iesirea Marii Britanii din UE, a declarat marti pentru AGERPRES fostul ministru delegat pentru…

- Liderii Uniunii Europene au promis intr-o scrisoare transmisa Marii Britanii si publicata luni ca solutia de rezerva privind Irlanda de Nord, care ar implica ramanerea Regatului Unit in uniunea vamala a blocului european, este una temporara, insa au refuzat sa aduca modificari acordului privind Brexitul,…

- In cadrul unui summit istoric, desfasurat la Bruxelles, Uniunea Europeana a aprobat acordul pentru Brexit. Este un moment tragic, nu unul de sărbătoare, au ţinut să sublinieze liderii europeni, care şi-au declarat spriinul atât pentru documentul ce consfinţeşte…

- Proiectul de acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost aprobat de liderii celor 27 de tari europene, in cadrul summitului de duminica din Bruxelles, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European.

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…