Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Marea Britanie a anuntat marti ca va pune in stare de alerta 3.500 de militari, in eventualitatea in care ministerul mentionat va trebui sa ajute alte departamente ale guvernului, de exemplu in porturi sau aeroporturi, in cazul unui Brexit fara acord, informeaza EFE.…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu in contextul votului crucial care urmeaza a fi dat in Camera Comunelor in privința acordului incheiat de Marea Britanie cu UE.Adevarul: Marti are loc cel mai important vot din Parlamentul britanic…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Cetateni straini vor fi eligibili sa se alature fortelor armate britanice, in contextul in care cerintele privind rezidenta britanica pentru recrutare urmeaza a fi eliminate, scrie luni Sky News, care noteaza ca masura intervine in timp ce armata britanica se confrunta cu un deficit de personal in…

- Marea Britanie va mentine o prezenta militara redusa in Germania dupa Brexit, in pofida unei redesfasurari programate a fortelor britanice stationate in strainatate, a anuntat duminica ministrul apararii, Gavin Williamson, citat de AFP. Ministerul Apararii a informat ca va pastra 185 de…