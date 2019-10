Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa organizata la Praga dupa intalnirea cu ministrul ceh de interne, Barclay a spus ca tara sa este angajata sa paraseasca blocul comunitar cu un acord intrucat in caz contrar s-ar produce perturbari. ''Echipele (de negociatori, n.red.) se intalnesc din nou in aceasta…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Un proiect de lege al opoziției care l-ar obliga pe Johnson sa ceara Uniunii Europene o prelungire a plecarii Marii Britanii pentru a evita un Brexit fara acord in 31 octombrie a fost aprobat vineri de camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor. Regina Elisabeta este de așteptat sa…

- Parlamentarii britanici, inclusiv conservatorii expulzați saptamâna aceasta din partid, pregatesc acțiuni legale în cazul în care premierul Boris Johnson refuza sa solicite o amânare a Brexitului, a informat sâmbata BBC, potrivit Mediafax.Un proiect de lege al opoziției…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…