- "BREXIT ? Eu inca sper ca nu ! Negocierile pentru Brexit sunt impotmolite. De mai bine de un an, Michel Barnier din partea Uniunii Europene si Theresa May, premierul britanic, isi pun conditii imposibile, ceea ce face ca negocierile sa nu progreseze. Personal, cred ca aceasta tehnica…

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca nu se asteapta ca liderii statelor UE, care se intrunesc miercuri si joi la Bruxelles, sa se puna de acord asupra unei date privind desfasurarea unui summit special pentru Brexit la jumatatea lunii noiembrie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a cerut Uniunii Europene sa participe in mod serios la negocierile cu Regatul Unit privind Brexitul si „sa nu confunde politetea britanica cu o slabiciune”, scrie Politico.

- "Momentul adevarului" pentru BREXIT va fi luna viitoare Donald Tusk. Foto: Arhiva. Urmatoarea reuniune a liderilor Uniunii Europene, din octombrie, va fi "momentul adevarului" pentru negocierile legate de retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, a declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…