Brexit, negocieri. UE, lovitură pentru May: ”Niciun compromis” 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria.



Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu va putea face parte din piata unica dupa Brexit, dar a adaugat ca 'este posibil sa se vina cu moduri foarte creative' de a se ajunge la relatii comerciale functionale si apropiate cu aceasta tara.



Cancelarul a mai afirmat ca sunt necesare progrese substantiale cu privire la…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

