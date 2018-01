Stiri pe aceeasi tema

- Contestata in cadrul propriului partid, sefa executivului britanic Theresa May s-a declarat hotarata sa ramana in functie, afirmand ca nu este ''genul de om care sa renunte'', relateaza miercuri presa britanica, citata de AFP. La intrebarea jurnalistilor care o insotesc…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala de trei zile, prin care urmareste intarirea relatiilor comerciale ale Marii Britanii cu Beijingul in perspectiva perioadei post-Brexit.

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News. Potrivit unor surse citate…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu difuzat duminica de un post de televiziune ca ar fi mai dur decat Theresa May in negocierile referitoare la Brexit, relateaza Bloomberg.Comentariile lui Trump ar putea sa amplifice problemele cu care se confrunta May in propriul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Primarul municipiului Tg-Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, joi seara, la TV Sud, ca este nemulțumit de activitatea directorului Direcției Publice de Patrimoniu, Marian Rotaru, caruia i-a cerut sa demisioneze din funcție. ”In momentul in care voi avea o decizie a comisiei de disciplina…

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a efectuat marți seara o vizita de o ora și jumatate la Ministerul de Interne, unde a avut o discuție cu ministrul Carmen Dan. Pe langa aspectele legate de codul galben de vreme rea și pregatirile necesare, Fifor a abordat la MAI și problema șefului Poliției,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, asa cum a cerut ministrul de Interne Carmen Dan, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate,…

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC. Principalele motoare de crestere ale economiei…

- Premierul britanic Theresa May a trecut luni la o remaniere a Guvernului, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierii Brexitului cu Bruxellesul, relateaza AFP. May a prezentat o prima nominalizare, a lui Brandon Lewis in locul lui Patrick McLoughlin…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- In mesajele de Anul Nou, liderii lumii au vorbit despre speranta unui viitor mai bun. Presedintele Frantei a asigurat ca va indeplini toate promisiunile din campania electorala, in timp ce Theresa May este convinsa ca va obtine un acord avantajos pentru Brexit. Pe de alta parte, cancelarul Angela Merkel,…

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Deputatii britanici incep miercuri ultima zi de examinare a proiectului de lege cu privire la retragerea din UE, care urmeaza sa puna capat suprematiei dreptului european, o ocazie care sa releva raportul de forte intre parlamentari si Guvern, relateaza AFP conform News.ro . Precedenta sedinta de dezbateri…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP, preluata de Agerpes. "Vom părăsi (Uniunea Europeană), însă…

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a avertizat miercuri cu privire la ideea ca discutiile cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP) in vederea solutionarii disputei legate de Brexit sa implice bugetul alocat de Londra provinciei nord-irlandeze, informeaza Reuters.…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discuții pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa împreuna…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.

- Intr-un interviu citat de catre Ria Novosti, Dodon a sustinut ca, dupa reintegrarea regiunii separatiste Transnistria in Republica Moldova, la Chisinau nu vor mai exista formatiuni politice care sa sustina unirea cu Romania. ”Toti stiu pozitia mea privind organizarea statala federala. In…

- Marea Britanie ar putea fi aproape de o noua criza politica. 40 de parlamentari conservatori ar pregati o scrisoare de neincredere pentru Theresa May, a aflat presa britanica, lovind astfel inca o data intr-un premier deja slabit. Cu inca opt semnaturi, Theresa May poate fi indepartata si inlocuita…

- Pana la 40 de parlamentari conservatori se pregatesc sa semneze o scrisoare de neincredere in premierul britanic, Theresa May, relateaza „The Independent“, precizand ca numarul necesar de semnaturi pentru declansarea unei proceduri care sa conduca la contestarea conducerii Partidului Conservator este…

- Priti Patel, 45 de ani, a prezentat premierului Theresa May scuzele sale și demisia din funcție, dupa ce a fost convocata in Downing 10, scurtandu-și din acest motiv o vizita in Africa."Am acționat cu cele mai bune intenții, dar acestea nu au respectat cerințele de transparența și de deschidere…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit joi pe Gavin Williamson in funcția de ministru al Apararii, informeaza Reuters. 'Regina a avut placerea sa aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson in funcția de secretar de stat al apararii', a anunțat purtatorul de cuvant al Theresei May.Williamson…

