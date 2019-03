Brexit: Negocieri INTENSE la Buxelles pentru un compromis

Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP.Intalnirea,…

- Tusk a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic, Theresa May, sa vina joi la Bruxelles cu "sugestii realiste" privind modul de solutionare a impasului Brexit, informeaza DPA. "M-am intrebat cum arata acel loc special din iad pentru…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista ''un loc special in iad'' pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, reafirmand ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit. "M-am întrebat cum arată acel loc…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…