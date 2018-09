Stiri pe aceeasi tema

- Raab apreciaza ca tara sa a facut destule concesii la aceste negocieri si a reprosat de asemenea europenilor ca ei considera Irlanda de Nord pretul pe care Marea Britanie trebuie sa-l plateasca pentru ca a ales sa paraseasca UE, relateaza agentiile EFE si Reuters. Vorbind la postul BBC,…

- Curtea Suprema a Scotiei a decis vineri, in urma apelului unui grup de petitionari proeuropeni, sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a stabili daca decizia Regatului Unit de a iesi din UE poate fi revocata unilateral de acesta, transmit Reuters si BBC News. Decizia Curtii…

- In declaratii date presei inaintea unei reuniuni a Partidului Popular European (PPE), care precede summitul european informal ce se desfasoara miercuri si joi la Salzburg, Tusk a spus ca 'inca sunt posibile diferite scenarii' cu privire la deznodamantul negocierilor, dar a adaugat ca unele dintre…

- Sustinatorii Brexit-ului care pledeaza pentru o ruptura totala de Uniunea Europeana au lansat in Marea Britanie o campanie nationala pentru a incerca s-o forteze pe sefa guvernului de la Londra, Theresa May, sa renunte la planul ei privind Brexit-ul, transmite marti agentia Reuters preluata de Agerpres. …

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- SUA si Marea Britanie au convenit sa dea dovada de ''forta si unitate'' in dialogul lor cu Rusia, a anuntat vineri premierul britanic Theresa May, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. ''Am cazut de acord ca este important…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar post-Brexit, transmite Reuters.''Ne…

