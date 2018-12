Brexit, moţiune de cenzură. Opoziţia este divizată Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a amenintat in repetate randuri ca doreste sa rastoarne guvernul. In cele din urma, marti a spus ca asteapta sa fie sigur de victorie inainte de a depune o motiune de cenzura. "Avem nevoie sa facem ce trebuie si la momentul oportun pentru a depune o motiune de cenzura ca sa ne debarasam de acest guvern", a declarat liderul laburistilor, Jeremy Corbyn, in cursul unei dezbateri de urgenta in Camera Comunelor pe tema deciziei guvernului de a amana votul asupra acordului de divort, cu siguranta respins. Aprobarea de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

