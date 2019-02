BREXIT. Moscovici: Domnilor englezi, trageţi primii! ''Vrem sa spunem: 'Domnilor englezi, trageti primii' ! '', a declarat Moscovici, fost ministru francez al economiei si finantelor (2012-2014) in guvernul socialist al presedintelui Francois Hollande, in cadrul emisiunii ''Le Grand Rendez-Vous'', organizata de Europe 1, Cnews si Les Echos. Moscovici a subliniat ca ''britanicii sunt cei care au votat pentru Brexit''. ''Ei vor parasi UE, aceasta este alegerea suverana si aceasta va fi pe 29 martie'', data iesirii regatului din blocul comunitar, a raspuns Moscovici la intrebarile referitoare la o posibila amanare a Brexit-ului. ''Se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Pierre Moscovici a afirmat, cu 33 de zile inainte de Brexit, ca ''mingea este in terenul britanicilor'', declaratie ce survine in timp ce Uniunea Europeana ramane inflexibila in ce priveste redeschiderea acordului privind iesirea Marii Britanii din UE respins de catre…

- Uniunea Europeana nu vede alta solutie de rezolvare a problemei frontierei irlandeze dupa Brexit, in afara mecanismului de "backstop", a declarat vineri ministrul german al Justitiei, Katarina Barley, citata de Reuters. "Cu siguranta nu vom accepta o frontiera in intelesul obisnuit al…

- Scenariul unui 'brexit' lipsit de acord ar putea provoca moartea a 12.400 de persoane in Marea Britanie, in urmatorul deceniu, ca urmare a unor cardiopatii si boli cerebro-vasculare, potrivit unui studiu publicat marti de revista BMJ Open, versiunea online a publicatiei British Medical Journal,…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, si-a exprimat speranta miercuri la Davos (Elvetia) ca dezbaterea organizata saptamana viitoare in parlamentul britanic va duce la aparitia unor ''piste spectaculoase'' pentru a se ajunge la deblocarea crizei privind Brexit-ul, relateaza…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, si-a exprimat speranta miercuri la Davos (Elvetia) ca dezbaterea organizata saptamana viitoare in parlamentul britanic va duce la aparitia unor ''piste spectaculoase'' pentru a se ajunge la deblocarea crizei privind Brexit-ul,…

- Deputații din Parlamentul britanic voteaza pentru sau impotriva acordului de Brexit negociat de premierul Theresa May. De votul din aceasta seara depinde viitorul Marii Britanii, dar și cel al Uniunii Europene.

- Parlamentul britanic se va pronunta in ianuarie asupra acordului privind Brexit-ul incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, dupa amanarea votului care era prevazut pentru aceasta saptamana, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit AFP. Votul va avea loc astfel dupa…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza…