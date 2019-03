BREXIT. Miza scandalului din Marea Britanie, noul PE

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a redus vineri la un ''accident de parcurs'' infrangerea suferita cu o zi inainte in Parlament privind Brexitul, chiar daca aceasta fragilizeaza tentativa de a obtine o modificare a acordului de divort foarte criticat in Marea Britanie, relateaza AFP. …

- Președintele Comisiei Europene Donald Tusk a transmis un mesaj critic la adresa parlamentarilor britanici care au promovat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a avea un plan de rezerva. "Ma intreb cum arata acel loc special din iad dedicat celor care au promovat Brexit-ul, fara a avea…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, se opun acordului privind Brexitul, conform unui sondaj publicat vineri, scrie Reuters.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea!…

- Cu mai putin de trei luni inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, Theresa May inca nu a castigat sustinerea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu blocul european.May a amanat un vot in Parlament, planificat in decembrie, dupa ce a recunoscut ca ar fi esuat.…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel la parlament sa sustina acordul de Brexit pentru a permite Marii Britanii "sa intre intr-o noua etapa" si sa depaseasca diviziunile, in mesajul de Anul Nou difuzat de serviciile sale, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. La peste doi ani de…

- Convorbiri intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Marii Britanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Acordul privind Brexit-ul si situatia comunitatii românesti din Regatul Unit au constituit doua teme de discutie între presedintele…