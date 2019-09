"Discutia s-a concentrat indeosebi pe cooperarea romano-britanica in perioada imediat urmatoare, in contextul marcat de evolutiile privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Demnitarul roman a reconfirmat interesul Romaniei pentru o iesire ordonata a Regatului Unit. In context, ministrul a reiterat atentia deosebita pe care partea romana o acorda salvgardarii drepturilor cetatenilor romani din Regat", se arata in comunicat.

Ambele parti au punctat buna colaborare pe durata exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primele sase luni ale…