Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in parlament, transmite dpa. ''Nu va…

- Uniunea Europeana doreste ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa respecte dupa Brexit regulile blocului comunitar privitoare la ajutorul de stat, mediul si drepturile muncitorilor pentru a preveni situatia in care Londra ar avea un acces incorect la piata unica a UE. UE vede…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, crede ca se va ajunge la o ințelegere cu Bruxelles-ul pana pe 21 noiembrie in negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din UE, arata o scrisoare adresata parlamentarilor pentru Brexit publicata miercuri, relateaza AFP.

- UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in prima zi a Consiliului European de la Bruxelles, s-a discutat despre Brexit, dar, momentan, progresul se lasa asteptat si nu s-a ajuns la niciun acord. El a adaugat ca se numara printre liderii statelor UE care sustin iesirea ordonata…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a acuzat UE ca ar cauta sa „pedepseasca” Regatul Unit pentru ca a decis sa o paraseasca, facand o paralela cu Uniunea Sovietica care-și impiedica cetațenii sa o paraseasca.