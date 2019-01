Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat nota cu regret de rezultatul votului din Camera Comunelor, din aceasta seara. Indemnam Marea Britanie sa-si clarifice intentiile cat mai curand posibil. Timpul e pe sfarsite", a scris Juncker, facand referire astfel la data de 31 martie, termenul la care este prevazuta iesirea oficiala a…

- Proiectul de acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, incheiat miercuri seara intre Londra si Bruxelles si care a provocat turbulente in cadrul guvernului premierului britanic Theresa May, este ''cel mai bun'' la care putea spera UE, a estimat joi referentul…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters. Potrivit unor surse britanice ale publicatiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, a declarat vineri ca acordul privind relatiile post-Brexit este finalizat in proportie de 90%, dar exista posibilitatea sa nu fie incheiat din cauza problemelor priving granita cu Irlanda, relateaza Reuters.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat vineri ca problema frontierei intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord ar putea duce la esecul negocierilor asupra unui acord cu Londra privind Brexit-ul, informeaza AFP. ''Convingerea mea e…

- Un acord cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind iesirea din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 90%, desi inca exista o probabilitate de a nu se ajunge la o intelegere, din cauza divergentelor privind frontiera irlandeza, a afirmat vineri negociatorul-sef al Uniunii…