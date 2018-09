Stiri pe aceeasi tema

- 'Intepatura' cancelarului - asa cum o califica AFP - intervine dupa ce premierul britanic Theresa May a considerat 'inacceptabila' respingerea propunerilor sale de catre liderii UE la summitul informal de la Salzburg si a vorbit despre 'impasul' in care se afla negocierile. 'Avem intre sase si opt…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie inca pot sa ajunga la un compromis pe tema Brexit, dupa ce premierul britanic Theresa May a denuntat "impasul" inregistrat in negocieri, informeaza agentia Reuters.

- Liderii UE au decis sa nu faca niciun compromis in privinta pietei unice in negocierile cu Marea Britanie, care va parasi blocul comunitar la sfarsitul lui martie anul viitor. Un anunt in acest sens a fost facut astazi, la Salzburg, Austria, de catre cancelarul german Angela Merkel.

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa inregistreze progrese substantiale pentru a ajunge la un eventual acord pe tema Brexit pana in noiembrie, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, dupa summitul informal din orasul austriac Salzburg, scrie Mediafax."Este clar ca avem nevoie…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters. "La summit se va…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP, preluata de brexit-proiectul-premierului-theresa-may-va-ucide-probabil-un-acord-comercial-cu-sua-donald-trump--144456"…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste in aceasta saptamana cu omologii german si olandez, Angela Merkel si Mark Rutte, inaintea unei reuniuni cruciale cu membrii guvernului sau consacrate viitoarei relatii intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza Agerpres, ...