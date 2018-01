Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit in ultimele zile, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de ieșirea acestei țari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marți negociatorul-șef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu miniștri din UE inaintea…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP, preluata de Agerpes. "Vom părăsi (Uniunea Europeană), însă…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana și Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE și Canada este singura opțiune realista dupa ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, date fiind chiar cerințele Londrei, a declarat vineri negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, transmit…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, scrie…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marti, cand parlamentarii i-au reprosat ca nu le-a pus la dispozitie in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al iesirii Marii Britanii din Uniunea…

- Bancile din Europa continentala si-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, si sunt ingrijorate in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene…

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, preluat de News.ro. Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat că nu va fi posibilă…

- Marea Britanie nu va ceda presiunii Uniunii Europene pentru ca Londra sa trimita pana la sfarșitul saptamanii viitoare un raspuns legat de angajamentele privind factura pe care țara va trebui sa o plateasca pentru Brexit, a afirmat joi negociatorul britanic, David Davis, relateaza AFP. Negociatorul-șef…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax."Amendamentul…

- Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetațenilor comunitari, Departamentul pentru Ieșirea din Uniunea Europeana și Ministerul de Interne au afirmat ca cetațenii UE vor beneficia de o perioada de grație de doi ani in care pot aplica pentru obținerea statutului de rezident post-Brexit.…

- Urmatoarea runda de negocieri, a sasea, intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind Brexit-ul va incepe in data de 8 noiembrie la Bruxelles, a anuntat marti David Davis, negociatorul-sef britanic, informeaza AFP. David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 si 9 noiembrie,…

- Ministerul de Externe incearca sa explice romanilor din Marea Britanie, printr-o videoclip postat pe Youtube, care vor fi efectele Brexit. MAE precizeaza, prin vocea ministrului Afacerilor Europene, ca principala preocupare a instituției, in negocierile pentru ieșirea Angliei din Uniunea Europeana,…

- Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, s-a referit la o posibila perioada de tranziție pana la sfarșitul lui 2020 pentru a menține relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana, potrivit unui interviu publicat luni de cotidianul francez Les

- Marea Britanie nu poate sa avanseze cifre privind intelegerea financiara cu Uniunea Europeana decat in momentul unui acord final privind Brexit, a declarat duminica ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, avertizand ca Londra nu blufeaza in privinta negocierilor, relateaza agentia Reuters.…

- Intrevederea, care a durat aproximativ doua ore, "a fost constructiva si amicala", informeaza un comunicat transmis de Jean-Claude Juncker si Theresa May. Cei doi demnitari "au trecut in revista progresele negocierilor (pe tema Brexit -n.red.) si au stabilit intensificarea eforturilor in urmatoarele…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, se deplaseaza luni dupa-amiaza la Bruxelles pentru un dineu cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe tema negocierilor privind iesirea din Uniunea Europeana. Intrebat despre intrevedere, Jean-Claude Juncker a declarat, potrivit cotidianului…

- Hillary Clinton, fost secretar de Stat si candidat la presedintia Statelor Unite, a avertizat Marea Britanie, duminica, in legatura cu intentiile de a iesi din Uniunea Europeana si de a semna un acord comercial cu Administratia Donald Trump, care nu respecta comertul international. Guvernul…

- 'Britanicii descopera, pe zi ce trece, noi probleme. Acesta este motivul pentru care acest proces va dura mai mult decat s-a crezut inițial', a declarat Juncker, intr-un discurs ținut la Universitatea din Luxemburg. 'Nu putem gasi deocamdata un compromis real in ce privește angajamentele financiare…

- Liderii Uniunii Europene vor transmite Marii Britanii ca trebuie sa imbunatateasca termenii ofertei de Brexit, dar vor oferi Londrei perspectiva unei treceri rapide la negocieri comerciale in luna decembrie, potrivit unui proiect de declaratie comuna citat de site-ul agentiei Reuters. …

- Bancile care vor acces la Uniunea Europeana dupa Brexit trebuie sa-si infiinteze mai mult decat ''o cochilie goala'' in blocul comunitar, a avertizat, joi, Autoritatea Bancara Europeana (EBA), ceea ce ar putea determina un exod mai amplu al locurilor de munca si al afacerilor din Londra, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au realizat 'mari pași inainte' in a cincea runda de negocieri privind condițiile 'divorțului' lor, a declarat joi negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, transmit AFP și Reuters. 'În aceasta saptamâna am lucrat într-un…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in fata parlamentului de la Londra ca guvernul ei si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape' de un acord asupra statutului cetatenilor comunitari in Marea Britanie dupa Brexit, relateaza agentiile Reuters si EFE.Dar Theresa May a tinut sa…

- Marea Britanie ar putea sa se alature Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), ce reunește in prezent SUA, Canada și Mexic, in cazul in care Uniunea Europeana refuza sa incheie cu Londra un acord comercial post-Brexit, a relatat marți cotidianul britanic The Telegraph, citat de Reuters. …

