- Marea Britanie nu poate fi intimidata, a insistat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, la congresul Partidului Conservator britanic, unde membri ai executivului condus de Theresa May au acuzat Uniunea Europeana pentru atitudinea inflexibila ce a dus la impasul din negocierile privind…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- China a fost de acord sa inceapa discutiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferinte de presa in Beijing, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…