Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Potrivit unui comunicat al MAE, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic. "Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…

- Una dintre marile temeri privind Brexit-ul este ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va insemna restabilirea unei frontiere "dure" intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, membra a UE. Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana, informeaza BBC. Decizia Curtii survine cu o zi inainte ca acordul pentru Brexit negociat de prim-ministrul britanic Theresa May sa fie votat in Parlamentul Marii…

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…

- Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anuntat luni seara premierul Theresa May. "Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord…