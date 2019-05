Israel, masuri drastice pentru Eurovision

Activistii care planuiesc sa intrerupa desfasurarea concursului Eurovision 2019, in semn de protest fata de organizarea competitiei muzicale in Israel, nu vor putea intra in aceasta tara, au anuntat autoritatile locale. Eurovision 2019 este programat la Tel Aviv, in perioada 14 – 18 mai, iar unii dintre concurenti deja… [citeste mai departe]