BREXIT. Marea Britanie, asigurări înainte de votul din Parlament ''Nu cred ca exista vreun risc privind anularea votului. Nu vad pur si simplu sa se intample aceasta'', a declarat Javid. Acest vot are loc asa cum s-a prevazut si multi parlamentari au in vedere modul cum ar putea vota sau nu. Partidele de opozitie, micul partid nord-irlandez care ii acorda sprijin guvernului May, precum si multi parlamentari din Partidul Conservator, al premierului britanic, au facut cunoscut ca vor vota impotriva acordului privind Brexit-ul pe 11 decembrie. Javid a indicat de asemenea ca detaliile sistemului britanic post-Brexit privind imigratia nu vor fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

