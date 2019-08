Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea britanicilor cred ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana "prin orice mijloace", chiar daca asta implica suspendarea parlamentului, indica un sondaj de opinie dat publicitatii luni si efectuat la comanda Daily Telegraph, relateaza Reuters. Boris…

- Partidul Laburist, principala grupare de opozitie din Marea Britanie, va face tot ce poate pentru a preveni un Brexit fara acord, conform liderului Jeremy Corbyn, informeaza Reuters, potrivit news.roPremierul britanic Boris Johnson, membru al Partidului Conservator aflat la putere,, a declarat…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni viitorul premier dupa ce Theresa May va demisiona pe 7 iunie, nu poate castiga alegerile generale daca nu obtine si sprijinul electoratului indecis, care instinctiv nu are incredere in el, a estimat miercuri politicianul…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…