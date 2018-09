Stiri pe aceeasi tema

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a lansat un apel la organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Blocul comunitar, insistand ca britanicii trebuie sa aiba sansa de a decide daca doresc sa ramana in Uniunea Europeana, informeaza cotidianul The Guardian.

- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, scrie Agerpres. Acesta este cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenţa Marii Britanii la blocul comunitar după referendumul…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Nu va fi un al doilea referendum pe tema Brexit, a spus luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, repetand convingerea șefului guvernului ca planul de ieșire din Uniunea Europeana este unicul drum de a obține un acord care sa respecte și doleanțele miniștrilor, relateaza Reuters.

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.