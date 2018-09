Negociatorul-sef britanic pentru Brexit, Dominic Raab, urmeaza sa avertizeze luni ca dorinta Londrei de a gasi un compromis cu Uniunea Europeana "nu este nelimitata" si ca va prefera sa nu incheie un acord, decat unul prost, relateaza AFP. "Dorinta noastra de a gasi un compromis nu este nelimitata. Parasim Uniunea Europeana in realitate, si nu doar pe o bucata de hartie", urmeaza sa spuna el in fata Partidului Conservator reunit in congres la Birmingham (centrul Angliei), potrivit unor extrase din interventia sa transmisa in avans presei. "Daca se incearca sa fim inchisi trecand prin usa din spate…