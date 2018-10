Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara...

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Uniunea Europeana are prioritați mai urgente decat relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu Blocul comunitar și ar trebui sa se concentreze pe viitorul propriu, din care Marea Britanie nu va mai face parte, a declarat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Liderii…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Liderii statelor Uniunii Europene vor participa la un summit extraordinar privind Brexit-ul foarte probabil la jumatatea lunii noiembrie, atunci cand ei spera sa poata semna un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE, au declarat luni diplomati si oficiali europeni, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. Presedintele…