Stiri pe aceeasi tema

- Premierul belgian Charles Michel a convocat miercuri la Bruxelles o reuniune a tarilor din UE care ar fi cel mai mult "afectate direct" de o iesire a Marii Britanii din UE fara un acord, a anuntat marti pentru AFP purtatorul sau de cuvant. Potrivit acestuia, presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul…

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi o 'trezire europeana' in fata amenintarii pe care o reprezinta China la adresa economiei batranului continent, inainte de un dineu pe acest subiect intre cei 28 de lideri ai UE la Bruxelles, informeaza France Presse, potrivit https://www.agerpres.ro/.'Salut…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat o pledoarie fara precedent pentru renașterea europeana. El trage in același timp un semnal de alarma fața de pericolele care stau in fața proiectului european – populismul și naționalismul. Mesajul președintelui francez a fost publicat in toate limbile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron propune o ”reasezare a spatiului Schengen” in vederea restabilirii ”libertatii in securitate”, intr-un editorial publicat luni seara in mai multe publicatii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Citește și: Separarea apelor in PNL: Iși pregatește Orban…

- Legaturile dintre cele doua state, in mod traditional aliati apropiati, s-au tensionat progresiv de la jumatatea anului trecut, vicepremierii italieni Luigi Di Maio si Matteo Salvini lansand atacuri verbale la adresa presedintelui francez si a guvernului de la Paris, in special pe teme legate de…

- Membrii mișcarii 'Vestele galbene' protesteaza in fiecare sambata, incepand cu mijlocul lunii noiembrie 2018, atiat in Paris cat și in marile orașe franceze. Cu toate acestea, presedintele Emmanuel Macron exclude aplicarea unei eventuale interdictii la nivel national a manifestatiilor, remarca rfi.ro.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat marti seara in fata comunitatii armene ca, in urmatoarele saptamani, Franta va declara 24 aprilie "zi nationala de comemorare a genocidului armean", relateaza AFP. Luand cuvantul in cursul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armene…