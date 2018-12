Premierul Theresa May a amanat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma sa aiba loc marti in parlament in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, relateaza BBC si alte media britanice, citate de DPA. BBC citeaza doua sursa neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.

