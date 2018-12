Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac, Peter Pellegrini, a afirmat joi ca membrii relativ mai saraci ai UE sunt dispusi sa-si majoreze contributia la bugetul Uniunii post-Brexit pentru a mentine finantarea coeziunii si agriculturii la nivelul actual, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Suntem dispusi sa contribuim…

- Premierul slovac, Peter Pellegrini, a afirmat joi ca membrii relativ mai saraci ai UE sunt dispusi sa-si majoreze contributia la bugetul Uniunii post-Brexit pentru a mentine finantarea coeziunii si agriculturii la nivelul actual, relateaza AFP. "Suntem dispusi sa contribuim mai mult la…

- „Romania este și va ramane o țara pro-europeana și a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial și implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara și le respecta. Am fost și suntem deschiși permanent cooperarii stranse și deschise cu forurile UE și consider…

- "Stim foarte bine, agentii economici din statele mai mici poate, si astazi ma refer la Romania, au un tratament din pacate diferit in tarile unde incearca sa faca business, in tarile prin care tranziteaza daca vorbim de companiile de transport si nu numai. Si exemplele sunt foarte multe. Sunt exemple…

- "La nivel european, trebuie luata decizia ca faptele de coruptie sa nu se prescrie niciodata. Si peste 10, si peste 15, si peste 25 de ani, daca aflam de fapte de coruptie, sa recuperam averile provenite din asemenea fapte, indiferent ca le-am aflat la a doua sau la a treia generatie. Cei care fura…

- Toate acordurile intre Malta si Marea Britanie vor ramane in vigoare dupa Brexit, a declarat premierul maltez Joseph Muscat, relateaza miercuri Xinhua preluata de Agerpres. Muscat a anuntat marti ca toate acordurile bilaterale vor ramane valabile, inclusiv un acord vechi de 40 de ani intre…

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt dispuse sa accepte prelungirea tranzitiei post-Brexit, o etapa in care relatiile cu Marea Britanie vor fi neschimbate, iar negocierile vor continua, afirma surse comunitare citate de presa germana si britanica, relateaza Mediafax.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la tarile membre ale Uniunii Europene sa urmeze exemplul Senatului SUA si sa recunoasca Holodomorul (Marea Foamete) din 1932-1933 drept genocid impotriva poporului ucrainean.