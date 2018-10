Stiri pe aceeasi tema

- 'Voi fi bucuros sa fiu audiat de comisie atunci cand acordul va fi finalizat si cred ca data de 21 noiembrie ar putea fi convenita', a scris Dominic Raab intr-o scrisoare adresata membrilor Comisiei parlamentare asupra Brexitului datand din 24 octombrie. 'Sfarsitul negocierilor este acum in vizor,…

- Mai multi membri ai guvernului condus de Theresa May au amenintat cu demisia dupa ce au aflat despre concesiile pe care sefa executivului britanic ar fi pregatita sa le faca pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in dosarul Brexit, au relatat vineri mai multe publicatii britanice, potrivit…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…

- Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va detine in prima jumatate anului viitor, prezinta numeroase oportunitati, insa si riscuri, a declarat miercuri ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-o interventie in ultima zi a conferintei Bucharest…

- Organizarea in luna noiembrie a unei reuniuni la nivel inalt consacrata incheierii unui acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie este conditionata de inregistrarea unor 'progrese suficiente' in negocierile dintre Bruxelles si Londra pana la summitul european din 18 octombrie, a declarat luni…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Imigrantii din Uniunea Europeana (UE) care locuiesc in Marea Britanie vor primi dreptul de a ramane in aceasta tara in cazul in care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului. Potrivit unor informatii scurse din cadrul guvernului britanic, ministrii intentioneaza sa-si “asume autoritatea morala”…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila. El a adaugat ca responsabila ar fi intransigenta manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra. Intrebat despre aceasta probabilitate,…