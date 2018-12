Brexit, Londra umbla cu Plugusorul prin UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminica natiunii o scrisoare in care se angajeaza sa lucreze "trup si suflet" pentru acordul sau privind Brexit, odata ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene in acest final de saptamana, transmite AFP. May, care spera…

- K. Iohannis va participa la summitul extraordinar al Consiliului UE Presedintele Româniai, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European în cadrul careia ar urma…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat joi ca textul unei declaratii politice privind viitoarele relatii post-Brexit intre Londra si Uniunea Europeana este 'acordul corect pentru Regatul Unit' si reflecta dorinta majoritatii de 52% dintre britanici care a votat pentru iesirea tarii lor…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord îndelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, în ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si

- Premierul britanic Theresa May a obtinut concesii majore din partea Bruxelles-ului pentru ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala, astfel incat sa fie evitata introducerea unei frontiere stricte cu Irlanda de Nord, a relatat publicatia Sunday Times, fara sa dezvaluie sursa informatiilor, transmite…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.