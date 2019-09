Forma unui posibil acord privind Brexitul este acum clara, astfel ca tratativele dintre Londra si Uniunea Europeana se afla intr-un punct esential, a apreciat luni ministrul de externe britanic Dominic Raab, citat de Reuters.



''Am facut schimb de opinii despre multe detalii si forma unui acord este acum foarte clara'', a declarat seful diplomatiei britanice pentru postul de radio BBC, inaintea unei intalniri intre premierul britanic Boris Johnson si presedintele in exercitiu al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, prevazuta pentru luni in Luxemburg.



''Cred…