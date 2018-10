Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa Irlanda, Flandra ar fi cea mai afectata" de o iesirea a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord negociat ("no deal"), a declarat luni ministrul-presedinte flamand Geert Bourgeois in declarația sa din septembrie catre Parlamentul flamand. "Decizia suverana" a britanicilor de a parasi…

- BUCUREȘTI, 14 aug — Sputnik, Doina Crainic. O noua analiza a sondajului, prezentat de The Guardian, arata ca peste 100 de circumscripții britanice, care au susținut Brexit la votul din 2016, ar vota acum pentru ramânerea în bloc. Cifrele au fost oferite de compania de…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky

- Ministrul de externe al Republicii Irlanda, Simon Coveney, a estimat miercuri ca se vorbeste ''prea mult'' despre ipoteza unei retrageri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile lor viitoare, relateaza AFP. Aflat la Londra pentru discutii referitoare la…

- Londra amenința UE ca ar putea sa nu plateasca factura pentru Brexit daca Bruxelles-ul nu accepta un acord comercial dupa iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, scrie Sky News citand o declarație a lui Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit.