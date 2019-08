Brexit: Londra ar putea să nu aibă destule nave pentru a-si supraveghea apele teritoriale Regatul Unit ar putea sa duca lipsa de nave pentru a împiedica vasele de pescuit ale UE sa între ilegal în apele sale teritoriale în caz de Brexit fara acord, a anuntat Sky News sâmbata, citând un document guvernamental. Acest mail, redactat de functionari ai Ministerului Mediului, avertizeaza ca exista “multe incertitudini&" privind capacitatea autoritatilor de a patrula în largul coastelor britanice. El subliniaza ca vor fi disponibile numai 12 vase “pentru a supraveghea un spatiu mare cât de trei ori suprafata Regatului Unit&", precizeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

