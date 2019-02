Stiri pe aceeasi tema

- Brexit-ul va fi minunat pentru Regatul Unit, fiindca aceasta tara se va elibera de cei care incearca sa o intimideze, cum este cazul lui Donald Tusk, a declarat miercuri politicianul britanic Nigel Farage, ca raspuns la o declaratie a presedintelui Consiliului European, transmite Reuters. Tusk s-a intrebat…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil. ''Politica guvernului este aceea ca parasim…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- In cadrul unui summit istoric, desfasurat la Bruxelles, Uniunea Europeana a aprobat acordul pentru Brexit. Este un moment tragic, nu unul de sărbătoare, au ţinut să sublinieze liderii europeni, care şi-au declarat spriinul atât pentru documentul ce consfinţeşte…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de la Londra,…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana, a demisionat joi, el fiind primul membru al guvernului britanic care demisioneaza dupa ce premierul Theresa May a obtinut, miercuri, sprijinul…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…