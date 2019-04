Stiri pe aceeasi tema

- Magazine jefuite si incendiate pe bulevardul Champs-Elysees, pietre de pavaj aruncate impotriva fortelor de ordine, o suta de persoane retinute, asa arata bilantul unei noi izbucniri de violenta care a marcat sambata capitala Frantei, Paris, in a 18-a zi de mobilizare a 'vestelor galbene' in ultimele…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters, citata de Agerpres. Dupa ce marti au respins…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- Camera Comunelor a respins, miercuri seara, un amendament propus de Partidul National Scotian prin care se solicita guvernului britanic sa excluda o iesire din Uniunea Europeana fara un acord, in orice circumstanta, transmite Reuters. Impotriva amendamentului K au votat 324 de deputati, iar in favoarea…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune.

- Extinderea negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta o opțiune mai buna decât un Brexit fara acord, a declarat miercuri Președintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Împreuna cu premierul…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Irlanda a cheltuit sute de milioane de euro pentru a se pregati de un Brexit fara acord, un deznodamant „nebun” dupa trei ani de negocieri, a declarat ministrul irlandez de Externe Simon Coveney, luni, scrie Reuters.