Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Conferinta Presedintilor din Parlamentul European a evaluat joi ultimele evolutii privind Brexitul si a luat decizia ca presedintele PE, David Sassoli, sa-i scrie presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-i recomanda sa accepte…

- Premierul Tarii Galilor, Mark Drakeford, si omologul sau din Scotia, Nicola Sturgeon, i-au trimis luni o scrisoare lui Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European."O amanare a Brexit ne-ar permite sa analizam in mod adecvat Acordul si sa elaboram legislatia in concordanta…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat, prin postari pe conturile lor de Twitter, ca Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind ieșirea britanicilor din UE. ”Avem un acord grozav prin care recaștigam controlul…

- Uniunea Europeana "este deschisa" cu privire la propunerile oferite de premierul britanic Boris Johnson pentru Brexit, insa "nu este convinsa" de acestea, a declarat joi președintele in exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…

- Noua propunere de acord privind frontiera irlandeza transmisa de premierul britanic, Boris Johnson, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "este un pas mare" si are o sansa sa fie aprobata de Bruxelles si de Parlamentul din Regatul Unit, a declarat, miercuri, ambasadorul britanic la…

- Dupa prima zi a summitului G7 de la Biarritz, Franța, cel mai notabil moment a fost intalnirea bilaterala dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul britanic, Boris Johnson. De asemenea, liderii celor șapte state l-au mandatat pe Emmanuel Macron sa poarte consultari si ulterior sa…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a facut precizari despre efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, de la 31 octombrie, asupra romanilor care vor dori sa intre sau sa plece din aceasta țara dupa aceasta data. Intr-un interviu acordat Hotnews , diplomatul roman spune ca incetarea…