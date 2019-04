Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 12 parlamentari britanici au anuntat marti ca vor incerca sa obtina adoptarea unei legi care ar forta-o pe premierul Theresa May sa ceara Uniunii Europene o amanare suplimentara a Brexitului, astfel incat sa nu avem un Brexit fara acord pe 12 aprilie, transmite agentia Reuters, potrivit…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Premierul Theresa May a anunțat, luni, ca nu are sprijinul necesar pentru a trece acordul pentru Brexit și prin urmare nu-l va supune deocamdata la vot in Camera Comunelor. ”In stadiul actual, nu exista suficient sprijin in parlament pentru a supune din nou acordul unui al treilea vot (...) Discut in…

- Liderii europeni au ajuns la un acord in privința cererii Londrei de amanare a momentului retragerii Regatului Unit din UE. Acordul este insa unul condiționat, care nu exclude posibilitatea ca Brexit-ul sa fie unul dur. Amanunte, in corespondența de la Lucian Pirvoiu.

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

- ''Inainte de a trece la un hard Brexit, merita sa avem inca o runda de discutii in loc sa ne certam in legatura cu ce inseamna hard Brexit, adica o multime de dezavantaje pentru ambele parti'', a spus Maas la sosirea la reuniunea CAE.Intrebat daca Brexit-ul ar putea fi amanat pana dupa…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, nu a exclus, joi, o amanare a Brexit-ului, prevazut pentru 29 martie, pentru a permite adoptarea legilor necesare punerii lui in aplicare, in cazul in care un acord al divortului este aprobat tarziu. "Este adevarat ca, daca sfarsim prin a aproba…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat”. Intrebata daca aceasta pozitie…