- Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Președintele Romaniei a exprimat speranța ca eforturile Premierului britanic se vor reflecta in ratificarea cu succes in Parlamentul de la…

- „Mi-as dori ca membrii Partidului Conservator din parlament sa isi dea seama ca nu putem continua asa”, a afirmat Baker pentru postul de radio BBC. „Nu putem merge mai departe cu acordul ei (...) astfel ca ma tem ca singura cale de a schimba ceva este sa schimbam prim-ministrul si cred ca este datoria…

- Deputații din Camera Comunelor urmeaza sa voteze acordul cu privire la Brexit. Deputatii britanici se vor pronunța asupra acestui „Tratat cu privire la retragerea” din UE, negociat dur timp de 17 luni de guvernul condus de Theresa May. Votul era programat pentru marți seara, dar BBC News a anunțat,…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca…

- Ministrul britanic al comertului international, Liam Fox, a declarat luni ca guvernul din care face parte va cere Uniunii Europene schimbari in modul de ''interpretare'' a mecanismului de ''backstop'' pentru Irlanda de Nord din acordul privind Brexitul deja convenit,…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a anuntat luni…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…