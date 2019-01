Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- SUA nu vor recunoaste legitimitatea presedintelui venezuelean recent reales Nicolas Maduro si va creste presiunea impotriva regimului sau, a declarat joi consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important! Toți clienții…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Presedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara a oferi dovezi, ca John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, coordoneaza un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei.

- Avioane militare din Venezuela si Rusia vor efectua manevre comune pentru apararea natiunii sud-americane, in contextul in care Administratia de la Caracas denunta frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax "Trebuie sa spunem…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti. Sedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata problemelor…

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti si Agerpres.roSedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata…