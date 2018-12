Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Negociatorii din cele 27 de state ce vor ramane in Uniunea Europeana dupa Brexit nu au reusit sa ajunga vineri la un acord asupra situatiei Gibraltarului, au declarat surse diplomatice europene, citate de Reuters. Acest subiect risca sa blocheze tratativele dintre Londra si UE cu numai doua zile inainte…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, continua sa ameninte autoritațile de al Londra ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. După o discuţie cu omoloaga sa britanică, Theresa May, Sanchez a scris pe contul său…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre raman departe…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) va face demersuri pentru organizarea unor alegeri parlamentare si, posibil, pentru un nou referendum privind apartenenta la Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar va fi respins, a anuntat luni…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara sa ramana in interiorul uniunii vamale pentru o perioada nedefinita, relateaza vineri Reuters…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…