Stiri pe aceeasi tema

- Se preconizeaza ca reuniunea liderilor comunitari va incepe la ora 14:30 GMT, iar la finalul acesteia, in jurul orei 18:00 GMT, sefa guvernului de la Londra, Theresa May, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, vor sustine o conferinta…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a sosit la Bruxelles pentru a analiza un plan 'alternativ' privind Brexit-ul cu liderii Uniunii Europene, printre care negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat joi dimineata Partidul Laburist, intr-o declaratie citata de Reuters. Corbyn…

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- Angela Merkel a declarat marti ca vrea "sa se bata pâna la capat" pentru a obtine un acord de iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, în ciuda impasului actual, potrivit La Libre, citat de Rador."Ma voi bate pâna la capat înaintea datei…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamâna viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de Finante Philip Hammond, scrie Agerpres, citând Reuters.Daca premierul Theresa May nu va…

- Premierul britanic Theresa May a insistat miercuri ca va incerca in continuare sa renegocieze cu Uniunea Europeana clauza de salvgardare (''backstop'') privind frontiera nord-irlandeza, principalul obstacol in calea aprobarii de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul,…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…