Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul ca s-a ajuns la un acord UE-Marea Britanie, pe Brexit a fost facut in cursul zilei de joi, 17 Octombrie de catre europarlamentarul PSD Carmen Avram. „Urmeaza o procedura de aprobare de catre ambele parti si, daca totul decurge normal, Marea Britanie va parasi oficial UE pe 31 octombrie”, a mai…

- 'Pentru romanii din Marea Britanie inseamna si ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca de data aceasta am ajunge la o intelegere care pe urma se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost negociate si acceptate de ambele parti nu s-au schimbat, ele au fost pastrate, ceea ce…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anuntata de premierul Boris Johnson pentru 31 octombrie, creeaza mari incertitudini pentru Regatul Unit si UE, dar si pentru viitorul cetatenilor europeni aflati in UK, intre care sute de mii de romani.

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Marea Britanie, a declarat marți ca este pregatit sa lupte in alegerile generale, dar prioritatea sa este sa previna producerea unui Brexit fara Acord, conform MEDIAFAX.„Vrem alegeri generale, la fel cum vor toate partidele”, a transmis liderul Partidului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul britanic, Boris Johnson, au avut in aceasta seara o convorbire telefonica, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Redam comunicatul integral: „In ceea ce privește relațiile bilaterale, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca,…

- Romanii din Regatul Unit nu vor avea de suferit de pe urma Brexitului. Vestea buna de la Londra a venit dupa ce Boris Johnson l-a sunat pe Klaus Iohannis, dupa cum se arata intr-un comunicat al Administratiei...

- In cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, la 31 octombrie 2019, lira sterlina se va deprecia semnificativ, ajungand la aceeasi paritate cu euro si la 1,10 dolari, avertizeaza grupul bancar olandez ING. Si Banca Angliei (BoE) avertiza recent ca un Brexit fara acord va afecta semnificativ…