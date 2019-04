BREXIT. Jurnaliștii, goniți de lângă Parlamentul britanic Printr-un e-mail trimis saptamana aceasta organizatiilor de presa, jurnalistii sunt informati ca trebuie luate masuri urgente pentru refacerea gazonului si reinsamantarea zonelor distruse si menajarea celor mai putin afectate, precum si pentru intretinerea straturilor de flori. Reporterii, cameramanii si fotografii au calcat iarba in cursul a mii de transmisiuni in direct, catre toate tarile din lume. Numarul de jurnalisti de pe peticul de verdeata rezervat de obicei presei cu ocazia evenimentelor majore din politica interna, cum ar fi alegerile sau anunturile privind bugetul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

