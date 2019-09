Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi ca este dispus sa renunte la "backstop" (plasa de siguranta), care vizeaza evitarea revenirii unei frontiere in Irlanda, daca toate obiectivele sale sunt atinse, relateaza AFP. "Nu am o relatie erotica cu 'backstop'-ul. Dar daca rezultatele sunt acolo, nu-mi pasa de instrumente", a declarat el pentru postul privat britanic Sky News. "Daca obiectivele sunt acolo, toate obiectivele, atunci nu avem nevoie de 'backstop' ", a adaugat el. In centrul discordiei intre Londra si Bruxelles, clauza de "backstop" prevede ca…