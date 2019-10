BREXIT, Johnson, presiune pe UE. O nouă SUSPENDARE a Parlamentului Boris Johnson va solicita suspendarea sesiunii Camerei Comunelor si Camerei Lorzilor incepand din 8 octombrie pana la discursul reginei Elizabeth a II-a, programat pe 14 octombrie. Curtea Suprema de Justitie din Marea Britanie tocmai a decis saptamana trecuta anularea suspendarii Parlamentului britanic timp de cinci saptamani. Boris Johnson o convinsese pe regina Elizabeth sa suspende Parlamentul in contextul crizei Brexit. Boris Johnson a fost acuzat ca suspendase lucrarile Legislativului pentru a facilita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, informeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este cea mai buna solutie, insa astazi ipoteza (...) unei iesiri fara acord este cea mai plauzibila', a declarat Le Drian in Adunarea Nationala. Premierul britanic Boris Johnson a promis marti ca va veni 'foarte curand'…

- „Cred ca facem progrese”, a declarat Boris Johnson. Prim-ministrul britanic s-a declarat incurajat de anunțul facut de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a transmis ca nu este „atașat” de mecanismul backstop, acesta putand fi inlocuit cu o alta soluție care trebuie sa vina…

- Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. "Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor",…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca "nu va fi descurajat de nimeni" sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe data de 31 octombrie și ca este optimist în ceea ce privește obținerea unui acord de Brexit, relateaza site-ul postului BBC. Boris Johnson urmeaza…

- Guvernul britanic a renuntat la planul de a anula libertatea de circulatie pentru imigrantii din state UE imediat dupa producerea Brexit si va acorda cetatenilor europeni drept de sedere temporara pe o perioada de trei ani, informeaza agentia de stiri Reuters. Anuntul facut luna trecuta…

- Jean-Claude Juncker, presedintele în functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta", potrivit Mediafax.Jean-Claude Juncker…

- Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta". Jean-Claude Juncker a avut o conversatie prin telefon…

- Noul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, va purta joi dupa-amiaza o convorbire telefonica cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat un purtator de cuvant al UE, potrivit MEDIAFAX.Convorbirea dintre cei doi lideri va avea loc la ora locala 15:45 (17:45, ora Romaniei).…