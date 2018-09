Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE au decis sa nu faca niciun compromis in privinta pietei unice in negocierile cu Marea Britanie, care va parasi blocul comunitar la sfarsitul lui martie anul viitor. Un anunt in acest sens a fost facut astazi, la Salzburg, Austria, de catre cancelarul german Angela Merkel.

- 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria. Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China prima…

- China a fost de acord sa inceapa discuțiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferințe de presa in Beijing, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile lui Jeremy Hunt au fost facute…

- Ministrul britanic al Sanatații, Jeremy Hunt, a fost numit luni seara in funcția de ministru al Afacerilor Externe, dupa demisia euroscepticului Boris Johnson, aflat in dezacord cu orientarea premierului Theresa May cu privire la Brexit, a anunțat Downing Street, conform AFP.

- Responsabilii Uniunii Europene au presat marti Marea Britanie ca aceasta sa dezvaluie cat mai repede viziunea sa asupra relatiilor economice pe care intentioneaza sa le aiba cu UE dupa Brexit, subliniind ca europenii nu vor accepta niciun proiect care nu-i va conveni guvernului irlandez, informeaza…

