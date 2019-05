Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom prezenta proiectul legii cu privire la iesirea (din UE) in cursul saptamanii (care incepe la) 3 iunie”, a anuntat Guvernul luni seara intr-un comunicat, apreciind ca negocierile cu Partidul Laburist au fost ”utile si constructive”.Negocierile urmeaza sa continue miercuri, la nivel…

- Dupa mai multe zile de discuții și negocieri cu Jeremy Corbyn, liderul partidului Laburist, Theresa May a lansat, duminica, un clip in care spune ca ajungerea la un acord intre guvernul sau si opozitie in dosarul Brexit presupune ”compromisuri de ambele parti”. In discursul sau, premierul spune ca ”Exista…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a sosit la Bruxelles pentru a analiza un plan 'alternativ' privind Brexit-ul cu liderii Uniunii Europene, printre care negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat joi dimineata Partidul Laburist, intr-o declaratie citata de Reuters. Corbyn…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar Guvernul Theresa May spera sa obtina concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a putea evita producerea unui Brexit fara acord. Partidul Laburist, aflat in opozitie, va cere convocarea unui nou referendum privind…